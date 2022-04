Juve-Inter 0-1: bianconeri fuori dalla corsa scudetto, i nerazzurri ci sperano

Grazie alla vittoria contro la Juve, l'Inter può ancora sperare nella vittoria dello scudetto. Ora i bianconeri puntano al quarto posto

Juve-Inter, una partita decisiva per entrambe le squadre. Al di là dell'importanza storica del match, infatti, quest'anno il Derby d'Italia è stato un crocevia fondamentale tanto per i bianconeri quanto per i nerazzurri. Grazie alla vittoria contro la Juve, infatti, l'Inter può continuare a sperare di vincere il suo secondo scudetto consecutivo. Il primo posto dista infatti soltanto tre punti, ma sia il Milan che l'Inter devono ancora giocare una partita, entrambi contro il Bologna.