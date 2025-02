Juve-Inter, la moviola di Calvarese: “Giusto lasciar correre su Conceica-Dumfries”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Mariani in Juve-Inter

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Mariani in Juve-Inter: “Dirige bene una gara difficile, adottando una soglia alta sia dal punto di vista tecnico che disciplinare, e resta coerente per tutto il match. Nel primo tempo, giusto lasciar correre sul corpo a corpo tra Conceição e Dumfries al limite dell’area bianconera: l’Inter chiede fallo ma è tutto regolare. Savona rischia il giallo per un intervento sullo stesso Dumfries, ma Mariani non estrae il cartellino in conformità con la linea adottata fin dall’inizio”.

Juve-Inter, la moviola di Calvarese

“Sul finale di primo tempo i nerazzurri chiedono un fallo di mano in area di Gatti, ma il difensore non impatta mai il pallone col braccio. Nel secondo tempo, manca un giallo a McKennie per un fallo su Bastoni. Lo statunitense infatti gioca il pallone e poi colpisce coi tacchetti l’avversario all’altezza della caviglia, in maniera pericolosa. Va analizzata anche un’azione di poco successiva: Thuram e Veiga vanno a contrasto poco fuori area, Mariani lascia correre, Dumfries prende il palo. Poi l’arbitro sanziona il fallo in attacco, scatenando alcune proteste. Tuttavia l’adozione di questo timing del fischio deriva dalla possibilità di un intervento VAR in caso di gol. Corretti entrambi i gialli, per Conceição (fallo) e Barella (proteste)”, ha concluso. Nel frattempo la società ha deciso: scoppia la bomba <<<