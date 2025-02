Juve-Inter, Hernanes: “Finirà in pareggio”. Lucio: “Motta paga l’assenza di Bremer”

In vista del derby d'Italia tra Juve e Inter i doppi ex Hernanes e Lucio sono stati intervistati da La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il doppio ex Hernanes ha parlato di Juve-Inter: “Alla fine sarà un pareggio. La Juve deve concentrare le proprie energie per la partita di ritorno di Champions contro il Psv Eindhoven e quindi deve risparmiare un po’ di giocatori e comunque gestire le forze in vista di quella partita che in questo momento è la più importante. Altrimenti in Olanda la Juve non potrà dare il 100% per raggiungere la qualificazione agli ottavi. L’Inter sta vivendo un momento tranquillo in Italia e in Europa, la rosa è ampia e di grande qualità, ma le riserve, pur valide, non possono garantire lo stesso livello dei titolari. E poi c’è il fattore ambientale: si gioca in casa della Juve, anche questo conta, perché quando lo Stadium spinge può essere un fattore”.

Juve, le parole di Lucio

Spazio anche a un altro doppio ex come Lucio: "Ho giocato poco allo Juventus Stadium, ma so che è uno stadio difficile per le squadre che arrivano lì. Ancora di più in questo caso perché contro l'Inter i bianconeri trovano sempre motivazioni in più. La squadra di Thiago Motta sta pagando, però, l'assenza di un colosso come Bremer e non lo dico solo perché è brasiliano… Ci sono pochi difensori che sanno proteggere tutta la squadra come lui. Sono convinto che col tempo anche Douglas Luiz potrà dimostrare tutto il suo valore. Nel complesso, l'Inter ha dimostrato di essere più forte".