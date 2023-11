Verso Juve-Inter: il magico gol di Marchisio nel 2009/10

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare la rete di Marchisio del derby d'Italia contro l'Inter del 2009/10: "5 Dicembre 2009, 15° turno di Serie A. La Juve ospita l’Inter prima in classifica e campione d’Italia in carica, una squadra capace di vincere qualsiasi trofeo in quella stagione. I nerazzurri hanno perso un solo match dei primi 14 giocati in campionato, i bianconeri invece sono in lotta per un posto Champions ma sono reduci dal pesante ko in casa del Cagliari per 2-0. L’impegno sembra quasi fuori portata per i ragazzi di Ferrara, che però sin da subito provano ad imprimere ritmo e sostanza alle proprie azioni.