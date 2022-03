Juve, l’ex nerazzurro suggerisce Dybala: “Vieni all’Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Inter Ruben Sosa ha parlato del possibile futuro di Dybala post Juve

"Ora come ora non è felice quando scende in campo e così è difficile - ha continuato l'ex nerazzurro. Ma io l'ho visto giocare un sacco di volte ed è davvero un bel giocatore: preciso, abile negli assist. Ha magia ed è un attaccante di pura classe. In questo senso cambiare aria non può che essergli d'aiuto. Deve farlo, non riesce a rendere dove è adesso e una nuova squadra può aiutarlo a svegliarsi e a tornare il fuoriclasse che è". L'Inter potrebbe essere quindi la meta ideale per la Joya, il luogo adatto in cui rialzarsi e dimostrare a tutti il proprio valore. Per il momento le due parti non si sono incontrate, ma Beppe Marotta aspetta il momento migliore per fare il primo passo. Per l'argentino si prospetta un finale di stagione bollente.