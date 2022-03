Juve, occhio all’Inter: i nerazzurri hanno in mente il piano-Dybala

Dybala all'Inter è una follia che potrebbe diventare realtà? La dirigenza nerazzurra ha in mente un piano per portare a Milan l'ormai ex Juve

redazionejuvenews

Il presente di Paulo Dybala è alla Juventus, il futuro è ancora tutto da scrivere. Dopo aver annunciato, in accordo con il club, di non voler rinnovare il proprio contratto, l'argentino si prepara a lasciare Torino. Dopo sette lunghi anni in maglia bianconera, la Joya al termine della stagione se ne andrà. E poi? Molte squadre sono sulle sue tracce ma al momento nessuna sembra intenzionata ad affondare il colpo. Ma ci sarà tempo. Tra i tanti big club interessati al suo cartellino, una delle principali pretendenti è sicuramente l'Inter.

Il club nerazzurro ha dalla sua diversi punti a favore. Innanzitutto Dybala non sarebbe entusiasta di lasciare l'Italia e di conseguenza sarebbe ben felice di doversi trasferire soltanto da Torino a Milano. In secondo luogo all'Inter ritroverebbe Beppe Marotta, uno dei suoi primi estimatori, e Javier Zanetti, leggenda della nazionale argentina. Ultimo ma non meno importante, a Milano Dybala sarebbe le stella che tanto avrebbe voluto essere alla Juventus. Cristiano Ronaldo prima e Dusan Vlahovic poi glielo hanno sempre impedito.

Ma l'ipotesi di vedere la Joya all'Inter è reale? Per il momento no. Le due parti non si sono mai incontrate e il tutto resta una semplice fantasia di mercato. Innanzitutto ci sarebbe da capire se il calciatore sia veramente interessato a vestire la maglia nerazzurra e in più non va dimenticato il lato economico: l'Inter può permettersi Dybala? I conti del club milanese negli ultimi tempi non sono stati dei migliori, ma la dirigenza nerazzurra avrebbe già pronto il piano per portare il fantasista argentino alla corte di Simone Inzaghi. Tutto dipenderà da Vidal e Sanchez, che insieme guadagnano circa 14 milioni di euro all'anno. Liberandosi dei due calciatori cileni l'Inter avrebbe a disposizione un budget tale da poter provare l'affondo per l'ex Palermo. Realtà o follia? Staremo a vedere.