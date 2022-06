Juve occhio all’Inter: dopo Dybala arriva anche Lukaku?

In vista della prossima stagione la Juve dovrà prestare molta attenzione all'Inter: nerazzurri scatenati sul mercato

Da Pogba fino a Di Maria, la Juve si sta muovendo con forza sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri una squadra super competitiva, che possa combattere di nuovo per lo scudetto. I bianconeri, però, non sono gli unici in cerca di rinforzi. In questa prima parte dell'estate la squadra più attiva sul mercato sembra essere l'Inter, con Beppe Marotta in prima linea su diversi fronti. I bianconeri dovranno prestare particolare attenzione.

Da settimane i nerazzurri sono ad un passo da Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha già salutato la Juventus e si prepara ad iniziare una nuova fase della sua carriera. La Joya ha ascoltato l'offerta dell'Inter e anche se ancora c'è una piccola distanza sulle cifre, l'operazione sembra possibile e a breve sono attese le firme. Ma Paulo potrebbe non essere l'unico colpo per l'attacco neroazzurro. Nelle ultime ore, infatti, si fanno sempre più forti le voci attorno al ritorno di Romelu Lukaku. Dopo una stagione deludente con la maglia del Chelsea, il bomber belga è pronto a tornare a Milano, disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di vestire ancora i colori nerazzurri. La squadra inglese ha aperto al prestito oneroso e ieri l'Inter ha fatto la sua prima offerta: 5 milioni di euro. I Blues non hanno accettato ma a breve è previsto il rilancio inglese. Operazione possibile.

Ma il mercato dell'Inter non si ferma all'attacco. A centrocampo si avvicina sempre di più il giovane talento dell'Empoli Asllani, individuato come il vice-Brozovic. Per il suo cartellino pronta un'offerta da 14 milioni di euro. Occhio anche alle fasce dove i nerazzurri seguono Bellanova e Udogie. I due terzini italiani sono anche nel mirino della Juventus, ma l'Inter al momento sembra in vantaggio. I bianconeri dovranno guardarsi le spalle: il livello della Serie A aumenta e serviranno rinforzi di livello. Chi vincerà?