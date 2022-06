Graziani: “Dybala-Inter? Colpo straordinario, la Juve lo rimpiangerà”

A margine dell'evento Pitti, Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di TMW dei temi caldi del calcio. Ieri l'Italia ha subito un pesante ko contro la Germania, uscendo sconfitta per 5-2. Questo il commento del campione del mondo del 1982: "Una batosta annunciata. Quando ho visto la formazione con quei tre davanti (Politano, Raspadori, Gnonto, ndr), con tutto il rispetto mi sono chiesto: 'ma dove si va?'.Gnonto è un 2003, per carità, in prospettiva ha tanti margini di crescita. Ma siamo in un momento di difficoltà, con diversi giocatori infortunati, e dico: quelli che abbiamo, come Acerbi, Locatelli, Pessina, Scamacca, non era logico farli giocare subito? Io sono d'accordo con la linea giovane, però non si possono buttare dentro in una partita come quella di ieri sera. Era una Nazionale sperimentale secondo me, con tutte le attenuanti del caso".