Juve, con il gol contro l’Inter Dybala entra nella storia bianconera

Con il gol contro l'Inter Paulo Dybala è entrato di fatto nella storia della Juventus: per lui 104 gol in maglia bianconera

Ieri sera grazie al suo gol su calcio di rigore Paulo Dybala ha regalato un preziosissimo punto alla Juventus di Massimiliano Allegri. L'argentino ha dimostrato ancora una volta la sua importanza all'interno degli schemi bianconeri, risultato uno dei migliori in campo nonostante i pochi minuti giocati. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo la Joya, insieme a Federico Chiesa , è diventata a tutti gli effetti il trascinatore della Juventus , top player della squadra.

E parlando del fuoriclasse portoghese e di gol, Paulo Dybala nel corso di questa stagione ha anche superato CR7 nella lista dei migliori marcatori di sempre della Juventus. L'ex Real Madrid è infatti fermo a 101 gol in 134 partite (una media gol mostruosa), mentre la Joya con il gol di ieri è arrivata a quota a 104. L'argentino è in questo momento tredicesimo, al pari di Michel Platini. Ma l'argentino punta sicuramente molto più alto, e la top dieci sembra decisamente alla sua portata. John Charles a quota 105 gol è ad un passo, mentre Roberto Baggio con i suoi 115 gol è in decima posizione. Se dovesse rimanere alla Juventus fino alla fine della sua carriera, Dybala potrebbe tranquillamente superare anche Federico Munerati (117 gol) e diventare nono. Impossibile arrivare al primo posto, dove Alessandro Del Piero guarda tutti dall'alto grazie ai suoi 290 gol. Campione assoluto.