Anche Del Piero ‘gioca’ a Squid Game: “Quanto tempo ho?”

L'ex bandiera della Juve ha postato una foto ironica sui social, con chiaro riferimento alla celebre serie 'Squid Game'

Finalmente, dopo quasi due settimane di stop riprende il campionato. Non è arrivato purtroppo il secondo trofeo degli Azzurri negli ultimi 3 mesi, battuti dalla giovane Spagna di Luis Enrique nella semifinale di Nations League , grazie alla quale le Furie Rosse sono riuscite ad interrompere la striscia positiva e ineguagliabile dell'Italia guidata da Roberto Mancini. Ma tornando alla nostra Serie A, c'è da segnalare la disputa di due partite di cartello come quella di oggi tra Lazio ed Inter e soprattutto, il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma.

Juve che deve ancora fare i conti con gli infortunati, da Dybala, fino a Morata e Rabiot. Per quanto riguarda lo spagnolo, la possibilità di vederlo all'opera contro i giallorossi crescono di minuto in minuto. Nella conferenza stampa di oggi, Max Allegri ha parlato di un recupero per l'ex Real, ma allo stesso tempo ha spento le speranze dei tifosi di rivedere la Joya tra la lista dei convocati. Resta invariata invece la situazione di Rabiot, afflitto da Covid e quindi costretto all'isolamento forzato.

Passando da un 10 a l'altro, se il primo fa venire tristezza nel cuore di tutti gli ultrà juventini per via della sua assenza contro la Roma, un altro grandissimo e storico ex numero 10 della Vecchia Signora ha provato a strappargli una risata. Stiamo parlando di Alex Del Piero che, ha postato una foto sul suo account Instagram mentre era a cena nel suo ristorante di Los Angeles. Tutto normale fino a qui, eccezion fatta per quello che Pinturicchio ha tra le mani. Si tratterebbe del celebre 'cerchio', utilizzato nella serie Netflix 'Squid Game' che, sta spopolando vertiginosamente. All'interno, la scritta che riporta la sigla della location dell'ex Campione del Mondo: "N°10 Los Angeles". Sotto al post, il commento ironico di Del Piero: "Quanto tempo ho?", scherzando appunto su una delle prove che vengono affrontate nella serie.