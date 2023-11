Mercato Juventus | Incontro con l’agente di Zielinski: Juve e Inter in pole

Zielinski è tra gli inamovibili del centrocampo del Napoli. Nonostante questa centralità nel progetto c'è un aspetto da non tralasciare: il contratto del polacco scadrà tra soli otto mesi. Di incontri tra De Laurentiis e l'agente del calciatore ce ne sono stati per discutere del nuovo contratto. A partire dal primo ritiro di Dimaro, lo scorso luglio. Poi la fase di stallo, tutto fermo per alcuni dettagli significativi, tra cui le commissioni.

Colpo a zero?

Il tempo passa e Zielinski in questo modo sembra sempre più lontano. Intanto, però, si aprono nuovi scenari per il futuro ed ecco Juve e Inter in pole per il gran colpo a parametro zero. Giuntoli conosce bene Zielinski e Bolek, il suo agente, con il quale c'è già stato un primo incontro. L'ipotesi Juve oggi è concreta. Nel frattempo c'è anche l'Inter, perché è un vecchio pallino di Ausilio che ha iniziato a sondare il terreno proprio con il procuratore, facendogli sapere che in caso di addio al Napoli si potrebbe intavolare una trattativa per portarlo in nerazzurro. Gennaio sarà il mese della verità, lì Zielinski (in caso di mancato rinnovo con il Napoli) avrebbe già la possibilità di accordarsi con un nuovo club.