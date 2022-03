Juve-Inter, la Curva Nord non ci sarà: “Scelta dolorosa ma inevitabile”

Il Derby d'Italia non è ancora cominciato e già cominciano le prime polemiche: contro la Juve gli ultras dell'Inter non ci saranno

Il match tra Juventus e Inter si avvicina e come ogni Derby d'Italia che si rispetti è già ricco di polemiche. Attraverso i propri canali ufficiali gli ultras nerazzurri della Curva Nord hanno fatto sapere che non si presenteranno all' Allianz Stadium di Torino. Ecco il comunicato: "La Nord non sarà presente a Juventus-Inter del 3 aprile. Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche dei rapaci del nulla. Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi. E' una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l'essenza di quello che siamo. Noi siamo il tutti che diventa uno. CN69 - Curva Nord Milano".

Molti sostenitori nerazzurri sono però rimasti colpiti dalla scelta della Nord di "abbandonare" i propri giocatori in quella che si prospetta essere una delle partite più importanti della stagione. A seguito delle varie lamentele, gli Ultras hanno deciso di spiegare le motivazioni che hanno portato a questa scelta con un videomessaggio: "Il motivo per cui non andiamo è semplice: la Juventus non ci ha dato i biglietti. Nonostante la capienza degli stadi al 100%, la Juventus ha messo a disposizione per i tifosi ospiti solo 1000 biglietti, e a noi della Curva ne ha messi a disposizione davvero pochissimi. Per questo abbiamo deciso di non andare. Anche perchè per comprarli dobbiamo per forza registrarci sul loro sito, dove si paga il biglietto e poi ti dicono che verrà rimborsato. E' solo una presa in giro. Diciamo la verità: non hanno gli Ultras loro e per questo non vogliono quelli delle altre squadre, soprattutto quelli dell'Inter. Questa è la verità".