Verso Juve-Inter, alla scoperta delle debolezze dei nerazzurri

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Juve ha analizzato la formazione di Simone Inzaghi: "Quella che va in scena mercoledì 11 maggio a Roma per la finale di Coppa Italia è la quarta sfida stagionale fra Juventus e Inter. Due sconfitte e un pareggio per ora per i bianconeri. Se in Supercoppa Italiana, la Juventus è passata in vantaggio impegnando in diverse circostanze la retroguardia della squadra di Simone Inzaghi, è nella partita di campionato all’Allianz Stadium persa per 1 a 0, in virtù di un rigore trasformato da Çalhanoğlu, che gli uomini di Allegri hanno creato più palle gol, mettendo in difficoltà la linea difensiva meno battuta del campionato.