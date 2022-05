Felipe Melo: “In finale di Coppa Italia tiferò Inter! Dybala un craque”

L'ex centrocampista di Juventus e Inter ha parlato in una diretta Twitch con Dazn, analizzando la lotta Scudetto e dicendo chi tiferà domani.

redazionejuvenews

Felipe Melo ha parlato in diretta Twitchcon Dazn. Il centrocampista brasiliano ha professato la sua fede interista: "Dopo diversi anni il campionato italiano è molto bello. Da interista spero vinca l'Inter. Sono interista fin da piccolo perché sono cresciuto vedendo l'Inter di Ronaldo e di Veron, che era il mio idolo. Parlerò bene anche della Juventus che ha lasciato una porta aperta per me quando mi ha preso, ma sono interista. Ho lasciato tutto in Turchia per venire all'Inter perché era un sogno da bambino. Se l'Inter deve rimproverarsi qualcosa? Come interista devo dire che vincerà, però sono amante del calcio e lo guardo tutti i giorni".

Da doppio ex, un pensiero sulla finale di Coppa Italia: "Tiferò Inter. Nella Juve non mi è piaciuto niente. Perché hanno lasciato andare Dybala?Speriamo venga all'Inter, è un campione vero. Un craque. Non capisco la scelta fatta dalla Juve, deve essere successo qualcosa di importante. Attenzione a lui in finale di Coppa, magari lascia il segno prima di andare via".

Sulla lotta Scudetto: "L'Inter ha una squadra più forte che ha già vinto, però il Milan sta facendo un grandissimo lavoro. Si deve parlare di quello che sta facendo il Milan, da Maldini a Pioli fino a Ibra. Leao è importante, Pioli sta facendo un grande lavoro. Ho avuto l'occasione di lavorare con lui all'Inter, è un grandissimo allenatore. Merita lo Scudetto. Nessuno parlava di Milan a inizio anno, si parlava solo di Champions League. Il Milan vince con la voglia, l'Inter vince col gioco bello. Difficile che vinca l'Inter, credo vincerà il Milan, ormai mancano solo due partite".

Alla domanda se veda o no un nuovo Felipe Melo in Italia ha risposto: "Non ne vedo più, mancano i Gattuso o i Felipe Melo. Ci sono giocatori diversi, Tonali è il futuro dell'Italia a centrocampo e ha voglia di fare gol".