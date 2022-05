De Canio: “Vlahovic? Facile demoralizzarsi in un momento del genere”

L'allenatore è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, su TMW Radio, parlando di vari temi legati al calcio italiano. Ecco cosa ha detto.

Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, su TMW Radio. Il tecnico ha toccato diversi argomenti relativi al calcio nostrano. Domani allo stadio olimpico di Roma ci sarà la finale di Coppa Italia tra Juventuse Inter. Il tecnico ha analizzato come le due squadre si avvicinano a questo appuntamento: "Io credo che ci arrivi meglio l’Inter. Al di là della sconfitta di Bologna, le ultime prestazioni sono incoraggianti. Anche la vittoria con l’Empoli non era facile, gli azzurri sono una bella realtà, ma i nerazzurri sono riusciti a capovolgere il risultato anche grazie al risveglio di Lautaro Martinez. Sono segnali importanti in vista di questa gara, ma la Juventus in questa partita ritroverà le motivazioni che non ci sono in campionato. C’è da dire che i bianconeri hanno alcuni giocatori fuori forma, tra cui Vlahovic che è sembrato malinconico nelle ultime uscite".

E proprio sulle difficoltà del centravanti serbo, ha proseguito: "Sta attraversando un momento individuale in cui ha difficoltà nel trovare la porta. Poi credo che c’entri anche l’incompletezza della squadra a livello di assenze. Gli attaccanti dipendono molto dal modo di giocare della squadra. Nel momento in cui la squadra non ti assiste è complicato. Se poi sei l’attaccante della Juve, arrivato da qualche mese con molte aspettative, è facile demoralizzarsi in un momento del genere".

Poi un parere sulla lotta Scudetto tra Milan e Inter: "In casa Milan non devono abbassare la guardia, visto i molti padroni avuti da questo campionato. La lotta continua sia per le posizioni di vertice che per la zona europea, ma anche in coda per la salvezza stanno rendendo questo campionato entusiasmante, non c’è un altro torneo del genere in Europa. Non so comunque se i due punti di margine saranno sufficienti, intanto il Milan ha scampato il pericolo della “fatal Verona”".