Juve, infortunio per Veiga: le ultime sulle sue condizioni

Contro il PSV Veiga è stato costretto al cambio a seguito di un problema muscolare: le condizioni del difensore della Juve

Dopo pochi minuti dall’inizio del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV Renato Veiga è stato costretto al cambio a seguito di un problema muscolare. Al suo posto ha quindi giocato Kelly, passato da terzino a centrale, con Cambiaso a sinistra. Le sue condizioni non sono ancora chiare e soltanto gli esami strumentali sapranno rivelare la reale entità dell’infortunio. La speranza, però, è che non si tratti di nulla di grave.

Juve, le parole di Motta

Al termine della partita Motta parlando degli infortunati ha detto: “Rispetto al primo tempo? Mi aspetto di più, certo. Abbiamo fatto 3 cambi forzati. Koop aveva la febbre, ancora stamattina non sapevamo, Andrea forzato. Sono tre cambi dove giocatori importanti non potevano continuare. Dispiace. La delusione è grande di non poter competere per tutta la partita con l’avversario. Fatto per un periodo, poi a un certo punto il PSV è stato superiore”. Sul match ha aggiunto: “Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l’avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l’1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato”. Nel frattempo arriva un annuncio in diretta sul futuro di Kolo Muani <<<