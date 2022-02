Juve, nuovi problemi per Allegri: si teme un lungo infortunio per McKennie

Brutte notizie per il centrocampista americano, uscito dal terreno di gioco per infortunio nel finale di Villareal-Juventus

redazionejuvenews

La trasferta a Villareal ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Massimiliano Allegri, costretta ad accontentarsi di un pareggio. I bianconeri dopo essere passati in vantaggio dopo pochi secondi di gioco grazie ad un gol di Dusan Vlahovic, sono poi stati raggiunti nel secondo tempo grazie alla rete di Parejo, lasciato solo davanti a Szczesny per colpa di Rabiot. Ora la Juventus sarà costretta a vincere nel match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino: l'1 a 0 sarebbe stato, ovviamente, un risultato migliore.

Ma i problemi in casa Juve non finiscono qui. Nel finale di partita, infatti, Weston McKennie è stato costretto al cambio dopo un brutto intervento di Estupinan. Il centrocampista americano è uscito dal terreno di gioco visibilmente dolorante, sorretto da due uomini dello staff bianconero. In un primo momento si pensava che il problema potesse essere la caviglia, ma le prime analisi hanno mostrato un infortunio ancora più grave. Sembra infatti che il classe 1998 si sia fratturato il secondo e il terzo metatarso del piede sinistro. La Juventus non ha ancora ufficializzato la prognosi, ma se così fosse l'ex Schalke i tempi di recupero sarebbero di almeno due mesi. Ad inizio secondo tempo, è stato sostituito anche Alex Sandro, fermato da un risentimento muscolare al polpaccio destro.

Bruttissime notizie per Massimiliano Allegri, che perderà quindi un altro membro importante della sua rosa. McKennie anche ieri sera ha dimostrato di avere caratteristiche uniche all'interno della formazione bianconera, centrocampista duttile e in grado di mettere in grandissima difficoltà le difese avversarie grazie ai suoi inserimenti al veleno. Senza di lui, i centrocampisti a disposizione del tecnico italiano rimangono Locatelli, Rabiot, Zakaria e Arthur: emergenza totale in mezzo al campo. Per quanto riguarda Alex Sandro, invece, i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi e al suo posto sono pronti Pellegrini e De Sciglio.