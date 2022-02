Vlahovic: “Il gesto dopo il gol? Non era per le critiche, non leggo le cose…”

L'attaccante ha parlato

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita di Champions League contro il Villarreal: "Nella storia della Juve per il gol più veloce? Come ho detto il sogno si è avverato ma non sono tanto contento perché non abbiamo vinto. Io e il mister volevamo fortemente vincere oggi ma non è successo. Penso che abbiamo fatto le cose come ci siamo detti nello spogliatoio, vorrei fare i complimenti a tutti per la partita fatta. Io ho già dimenticato questa partita e dobbiamo vincere la prossima. Il gesto dopo il gol se era polemico? Non era per le critiche, non leggo le cose. Era per una persona della famiglia, non so perché si vuole fare sempre la polemica".