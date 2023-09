Juve, infortunio Kean: ecco quando può tornare in campo

Quando tornerà in campo Kean? L'attaccante della Juve è alle prese con un fastidio alla tibia ma il rientro si avvicina

"Abbiamo un problema con Kean che ha nuovamente un fastidio alla tibia ", parola di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce ha annunciato l'assenza dell'attaccante italiano.

Kean contro la squadra di D'Aversanon è stato quindi convocato ma il problema alla tibia non sembra grave e secondo quanto riportato da Tuttosportil suo rientro in campo potrebbe avvenire a breve.