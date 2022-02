Juve, emergenza totale in vista del Villareal: ben 4 assenze pesanti

Da Dybala fino alle tante assenze in difesa: quanti problemi per Massimiliano Allegri in vista del Villareal!

redazionejuvenews

Dopo il pareggio contro il Torino nel Derby della Mole, la Juventus si prepara ad affrontare il Villareal. Nell'aria c'è già odore di Champions League. Per i bianconeri sarà una partita fondamentale: passare il turno sarebbe un traguardo importante, utile a riscattare una stagione fatta di troppi bassi e pochi alti. La Juventus riuscirà a vincere? Massimiliano Allegri, però, dovrà fare i conti con diverse assenze molto pesanti. Difficile pensare a dei recuperi alti, servirà la massima prudenza. “Una cosa è certa: in campo vanno quelli che stanno bene visto che abbiamo rischiato qualcosa in precedenza. Non mi va di perdere giocatori per un mese”, ha detto Allegri al termine della partita contro il Torino.

Il problema più grande è in difesa, dove i bianconeri rischiano di dover fare a meno di Chiellini, Bonucci e Rugani. Il capitano sarà sicuramente assente, mentre il numero 19 ieri si è sottoposto a ulteriori esami, che hanno evidenziato ancora un piccolo infortunio. Rugani si è invece infortunato nel riscaldamento della partita contro i granata e probabilmente non recupererà in tempo. L'altro grande assente potrebbe essere Dybala, costretto al cambio nel Derby. Come specificato da Allegri, nessuno sarà rischiato e per questo l'argentino molto probabilmente sarà out.

Quindi chi giocherà contro il Villareal? Scelte obbligate per Massimilino Allegri punterà ancora sul 4-3-3, con Szczesny tra i pali. In difesa spazio a Cuadrado, Danilo, de Ligt e De Sciglio (anche Pellegrini è infortunato). A centrocampo ci saranno Zakaria, Arthur e Rabiot, con il brasiliano in ballottaggio con Locatelli. In attacco pronto il tridente McKennie, Vlahovic e Morata. In panchina Kean è praticamente l'unica alternativa offensiva, pronto a subentrare a partita in corso. Si prospetta una partita difficile, servirà la massima concentrazione.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata. All. Allegri