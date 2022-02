Juve, De Ligt e la sua fidanzata sono pazzi per l’Italia

Il difensore e la sua compagna sono sempre più inseriti nel nostro paese e amano molto il Piemonte, come ha spiegato la ragazza a Vogue.

Matthijs De Ligt è uno dei grandi protagonisti della stagione juventina. Il suo rendimento è in crescita esponenziale e ormai è un leader della difesa di Allegri . E il difensore olandese, oltre a trovarsi bene con la squadra, si è ormai ambientato alla grande anche in Italia. L'ex giocatore dell'Aiax, arrivato nel 2019, ha studiato fin da subito la nostra lingua, con ottimi risultati. Nelle sue interviste infatti il centrale ha mostrato di sapersi esprimere piuttosto bene in italiano , con ulteriori miglioramenti in quelle più recenti. E del resto a San Valentino, sul suo profilo Instagram, lo avevamo visto cantare 'L'italiano' di Toto Cutugno in compagnia della sua fidanzata AnnaKee Molenaar .

De Ligt e AnnaKee inoltre, quando lui non è impegnato in campo con la squadra di Allegri e lei non è sui set, viaggiano spesso per scoprire tutti i posti più interessanti nelle vicinanze di Torino. E proprio riguardo a questo e ai luoghi che li hanno maggiormente colpiti, la modella ha svelato, in una recente intervista rilasciata alla sezione viaggi dell'edizione olandese della rivista Vogue, qual è uno dei luoghi che li hanno fatti impazzire. Queste le sue parole: "Il nostro posto preferito sono le Langhe. Non ho ancora visto altri olandesi lì fino a ora. È un vero gioiello, non conosco nessuno che non l'abbia amato. Quando ci siamo trasferiti qui, abbiamo scoperto che la gente del posto ci va spesso. Presto è diventato il nostro rifugio prediletto. Ci andiamo frequentemente insieme, ma anche con la famiglia e gli amici: un posto per godersi la compagnia e la natura. L'intera regione è incentrata sul cibo, tutto è puro e biologico".