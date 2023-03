Cassano su Vlahovic: “Lo vedo cupo, lo terrei ma cambiando allenatore”

Domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium la Juventus affronterà la Sampdoria . La partita contro i blucerchiati, ultimi in classifica, sarà una nuova occasione per Dusan Vlahovic . L'attaccante bianconero sta vivendo un periodo di crisi , sia nelle prestazioni, sia nei numeri. In campionato infatti non segna dalla vittoria di Salerno del 7 febbraio .

Ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato il momento del serbo. Le sue parole: "Vlahovic fa fatica a stoppare la palla, è timoroso, ha paura, non è decisivo. All’inizio ci fa fatto intravedere che poteva stare qui, adesso che è in discussione è in un vicolo cieco da cui non so come possa uscire. Allegri non può aiutarlo, non lo migliora. L’unico è Di Maria, altrimenti la vedo dura".