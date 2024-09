Juve, sembra incredibile ma è tutto vero: Rabiot e Dybala... / News

Tra passato e presente, la Juventus è sempre al centro di tutto. E in queste ore stanno ciroclando delle voci su Rabiot e Dybala

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato con la voglia di provare a costruire una squadra che possa essere sempre più forte in vista della prossima stagione. E sì, Giuntoli ci sta pensando per davvero già in questo periodo. Va detto: la dirigenza della Juve vuole pianificare al meglio il prossimo futuro e per questo sta provando a capire sin da ora quali potrebbero essere le mosse migliori da portare a termine. In tal senso, proprio in tema di calciomercato, vogliamo fare una riflessione che forse farebbe bene a tutti (i giocatori della Juventus) andare a leggere.

Rabiot, Dybala e l’addio alla Juventus

Forse, prima di andare via dalla Juventus, qualsiasi giocatore, dovrebbe pensarci due volte. E’ successo prima con Dybala, poi con Rabiot. Una follia, la mossa strategica del Francese che praticamente è andato al Marsiglia a guadagnare molto meno rispetto a quello che la Juventus avrebbe potuto mettere sul tavolo. Per non parlare del discorso legato alla Champions League. Che il Marsiglia non gioca. E dunque, meno soldi e niente Coppa dalle Grandi orecchie. In definitiva: quanto vale dire addio alla Juventus? E’ un rischio clamoroso, in tutti i sensi. Può sembrare incredibile ma così non è. Dire addio alla Juve molto spesso si tramuta in un fallimento. Perché la Juve resta sempre la Juve. I calciatori passano, lei no. E l’epilogo della travagliata estate di Rabiot ne è l’ennesima dimostrazione. E sempre parlando di Juventus, c’è una voce pesantissima uscita in queste ore su Halaand <<<