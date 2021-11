News Juve / Inchiesta plusvalenze: attenzione, ecco cosa rischia il club

1 di 2

Ultime notizie

La Juve trema: ecco le ultime notizie.

Come se la batosta rimediata a Londra non fosse bastata, in questa settimana tifoseria e dirigenza si trovano a fare i conti con un'altra bufera. La Procura di Torino ha avviato un'inchiesta sui movimento di mercato della Juve. Inviando quindi la Guardia di Finanza nelle sedi del club per acquisire la documentazione necessaria alle indagini.

Un momento davvero complicato per la Juventus e i suoi tifosi, che guardando i notiziari avranno certamente ricordato i tempi di Calciopoli. Ora la Juventus è di nuovo sotto accusa. Agnelli, Nedved, Paratici e altri tre dirigenti sono indagati per falso in bilancio e false comunicazioni riguardo a società quotate.

Per il momento la società non ha emesso nessuna nota ufficiale a riguardo. E' probabile però che presto arriveranno dichiarazioni della dirigenza. Ma in questo susseguirsi di notizie e intercettazioni, cosa rischia davvero la Juventus?Ecco quello che potrebbe succedere <<<