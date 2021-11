Calciomercato Juventus, Di Marzio: “Ecco chi può arrivare a gennaio”

Calciomercato Juventus - Colpo in arrivo: Di Marzio conferma tutto.

Alla Juve servono rinforzi in più di un reparto: i bianconeri hanno disperato bisogno di una grossa iniezione di qualità in campo. Visti i risultati ottenuti dalla squadra in questa prima parte di stagione, la società correrà ai ripari nel prossimo mercato invernale. È dunque molto probabile che la Juventus sarà molto attiva durante la sessione di gennaio e starebbe già valutando diversi nomi.