Zoff: “Juve-Lazio decisiva, il rinvio della partita contro il Torino può giovare”

L'ex portiere ha parlato della sfida di domani tra i bianconeri e la Lazio

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la vittoria contro lo Spezia che ha ridato morale all'ambiente, è chiamata ora ad affrontare quattro giorni di fuoco, che segneranno il proseguo della sua stagione. Domani infatti all'Allianz Stadium arriverà la Lazio, in una partita che gli uomini di Andrea Pirlo dovranno vincere per non perdere altro terreno dall'Inter prima in classifica, con 10 punti di vantaggio ma una partita in più rispetto ai bianconeri, e poi martedì sono attesi dal Porto, nel ritorno degli ottavi di Champions League.

La sfida di domani contro la Lazio arriva in un momento delicato per gli uomini bianconeri, con Andrea Pirlo che già aveva gli uomini contati, ai quali ieri si è aggiunto Rodrigo Bentancur, colpito dal COVID e costretto a saltare la sfida di domani e quella contro il Porto di martedi, altro nodo cruciale per il proseguo della stagione bianconera. Due partite difficili, che verrano affrenate a ranghi ridotti e con scelte quasi obbligate, soprattutto in difesa dove il solo Bonucci potrebbe recuperare per la sfida di domani sera.

Della partita tra la Juventus e la Lazio in programma domani all'Allianz Stadium ha parlato l'ex giocatore e portiere delle due squadre Dino Zoff, che intervistato dai micr0foni di Radiosei della partita tra le due squadre, importante per il alimentare le speranze in classifica delle due squadre: "Juve-Lazio? Match decisivo per entrambe le squadre. Se devo descrivere questa sfida mi sembra il termine più adatto. Decisiva e anche delicata: per la Juve se vuol dare un senso alla propria rincorsa in campionato e per la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta fra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro. Quando la Lazio gioca, e sa farlo bene, può far male a qualsiasi avversario. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato."