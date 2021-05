Ronaldo esulta zittendo tutti sui social: “Fino alla fine”

Il post di Cr7

La Juventus può tirare un grande sospiro di sollievo dopo aver raggiunto il quarto posto in campionato, che le consente di partecipare alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri, in quel di Bologna, hanno passeggiato per 4-1, ipotecando la vittoria già nella prima frazione chiusa sul 3-0 grazie ai gol di Chiesa, Morata e Rabiot (dello stesso Morata e di Orsolini i gol nella ripresa). Una vittoria alla quale ha fatto eco il passo falso del Napoli, che in casa non è riuscito ad andare oltre l'1-1, vedendosi così superare in classifica all'ultimo dalla squadra di Andrea Pirlo, mentre il Milan non ha avuto problemi con l'Atalanta, già comunque sicura del secondo posto, tornando anch'esso nella massima competizione europea.