Tuchel: “Noi favoriti con il Porto? Potete andare a Torino a chiedere se essere favoriti aiuta”

Il tecnico del Chelsea ha commentato il sorteggio di Champions League

TORINO - Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in merito ai quarti di finale di Champions League in cui il suo Chelsea affronterà il Porto, squadra che ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale. Queste le sue parole: "Sono contento di non giocare contro una squadra inglese. Nelle competizioni europee preferisco giocare contro squadre di altri Paesi. Poi avremo il ritorno in casa e questo è positivo. Certo, molti ci indicano come favoriti, ma questo non servirà. Potete andare a Torino a chiedere se essere favoriti aiuta. Il tecnico ha parlato anche dopo la sfida vinta con l'Atletico Madrid in conferenza stampa: "Il gol di Emerson Palmieri? Sono molto contento per lui perché viene sempre penalizzato dalle mie decisioni. In quel ruolo abbiamo tre giocatori: Alonso, Chilwell e lui, ma tutti hanno esultato con lui e tutti sono felici per lui perché dà tanto a questo gruppo. Non è facile mettere da parte ego e problemi per svolgere al meglio il tuo compito; nel suo caso è super-professionale e allo stesso tempo molto gentile e positivo con tutti. È una cosa fantastica e aiuta anche me nel trovargli spazio. Gli ho detto che gli sono grato per quello che ha dimostrato oggi e che è un piacere averlo con noi".