Juve, Impallomeni: “Se Motta rimane allora è stato commissariato”

Stefano Impallomeni ha parlato della scelta della Juve di confermare Thiago Motta alla guida tecnica, ipotizzando dei motivi ben precisi

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della conferma alla Juventus di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “E’ un esperimento continuo, il laboratorio Motta. Per me il 4° posto è a forte rischio in questa situazione. Io farei una cosa molto juventina, inventarsi qualcosa in emergenza. I giocatori ci sono, serve uno schema semplice per ripartire. Cambierei la guida tecnica. Se la dirigenza ha chiesto a Motta di risolvere tatticamente la questione e avere un maggior confronto con la squadra, per me vuol dire che è stato commissariato. Che sta a fare lì? Se rimane Motta, è la notizia del giorno. Perché è stato commissariato”.

Impallomeni: “Ranieri ha rimesso a posto la Roma”

Inoltre, il giornalista ha parlato della Roma, avversaria della Juve per la corsa alla Champions: “Ranieri ha preso questa squadra che era l’undicesima in campionato, ora è la quinta. L’ha completamente ribaltata. Quarto posto possibile? Sarà una lotta incerta, perché no? Ieri ha faticato ma ha vinto. Ora arriva il difficile, si è rimessa in carreggiata ma arrivano scontri diretti. E sarà bello giocarsi questa opportunità. Ranieri ha compiuto in autentico miracolo. Poi davanti però chi si aspettava il crollo della Juve, il Milan che è sprofondato. Ognuno ha vissuto la sua crisi, la Roma l’ha vissuta per molto tempo ma Ranieri l’ha messa a posto ora. Ora per la Roma arriva un momento chiave, comincia a perdere i pezzi, ma vedremo”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<