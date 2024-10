Juve, Impallomeni: “Se ce la fa Koopmeiners deve giocare”

Impallomeni ha parlato dell'infortunio di Koopmeiners: per l'ex calciatore la Juventus dovrebbe provare di tutto per metterlo in campo

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell’infortunio accorso al centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Lui si allena, respira, il problema sarebbe un’altra botta. La Juve rischia con la Lazio, quindi vada per la protezione. Anche perché ci sono già altri assenti e Koopmeiners se ce la può fare deve giocare”.

Impallomeni su Pellegrini

Da un centrocampista a un altro, Impallomeni ha parlato del momento di Lorenzo Pellegrini in Nazionale: “In questo momento questo ragazzo è assediato da una sfiga totale. Dove c’è un problema, c’è lui. Questa negatività se la porta dietro, di sicuro sbaglia anche Bastoni ma poteva far correre lì. L’Italia stava dominando e doveva correre. E’ un momento che fotografa lo stato d’animo di un calciatore e non puoi far finta di niente. Ognuno ha le proprie fragilità, deve essere aiutato a un certo punto e non ti devi vergognare di chiedere aiuto. Questi sono uomini, non pupazzi, credo che lui ora debba riflettere sul suo benessere. E’ in uno stato in cui è ingiocabile, deve essere sereno e resettarsi. Anche perché non aveva giocato male poi. Andare via dalla Roma come medicina? Andiamo oltre così, ora deve pensare ad altro. E’ uno intelligente, non merita tutto questo. Deve chiedersi perché succedono tutte queste cose. Pellegrini è un ottimo calciatore ma ci si aspetta che sia un fuoriclasse ma è difficile che possa diventarlo. E’ un ottimo giocatore, sempre stimato dai suoi allenatori, in questo momento sta vivendo un periodo molto particolare e ripeto, si porta dietro questo stato d’animo che ha con i tifosi della Roma e questo lo condiziona”.