Juve, Impallomeni: “Miglioramento di Vlahovic merito suo e di Allegri”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni è ritornato sulla partita disputata dalla Juventus contro la Lazio. Sulle polemiche dell'azione del primo gol, l'ex calciatore ha detto: "Sono rimasto sorpreso che non c'è stata subito la disponibilità televisiva. In Premier a Manchester c'è stato un episodio simile e ci sono state subito le immagini. Che ha detto Juve-Lazio? E' una Juve più umile, consapevole dei suoi limiti e della sua forza. Vlahovic e Chiesa sono una bella coppia ora, non è ancora a livello ottimale la Juve, soprattutto dietro, ma non ho visto tutta questa differenza. La Lazio dopo il 2-1 poteva riprendere la partita. Ci sono due problemi: Romagnoli e Casale stanno giocando al di sotto delle loro possibilità. Anche sul primo gol Vlahovic fa un gran gol ma ha preso posizione sul difensore. E poi l'altro problema è rappresentato da Immobile, perché è una questione da affrontare".