Juve, il riscatto di Mckennie: il rinnovo è una possibilità concreta

In realtà, il giocatore aveva già dimostrato di essere tornato in bianconero con la testa giusta già dal ritiro estivo. Lo spazio invece che l'allenatore gli ha riservato è la conferma della stima rinnovata verso di lui. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, non è più da escludere che si possa nuovamente parlare di prolungamento di contratto. Il presente accordo tra Mckennie e il club bianconero ha come data di scadenza il 30 giugno 2025.