Juve, il punto dalla Continassa: oggi bianconeri a riposo

Dopo l'importante vittoria all'Allianz di sabato pomeriggio contro la Lazio (finita 3-1), Massimiliano Allegri - a seguito della seduta di scarico effettuata ieri- ha concesso ai suoi una giornata di riposo. Da domani i bianconeri si ritroveranno regolarmente per preparare la 5° di campionato contro il Sassuolo alla Continassa (in programma sabato 23 alle ore 18.00 al Mapei Stadium). I neroverdi sono reduci da una dura sconfitta per 4-2 e sono 17° in classifica con soli 3 punti. Tuttavia il tecnico bianconero pensa già alle possibili scelte in vista del prossimo impegno di campionato. Non è escluso che il tecnico toscano possa riproporre lo stesso undici che sabato ha battuto la Lazio in casa. Tra i ballottaggi ci sono: McKennie-Weah e Miretti-Fagioli.