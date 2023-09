Mauro: “La Juve è l’anti-Inter? Andiamoci piano, bisogna aspettare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Massimo Mauro ha detto: "I bianconeri sono l'anti-Inter? Andiamoci piano. Prima di parlare di una Juve in grado di lottare per il primo posto voglio aspettare altri scontri con le big. Il trittico di ottobre Atalanta-derby col Toro-Milan ci dirà di che pasta è fatta la squadra di Allegri. Contro la Lazio la Juve mi è piaciuta per diversi motivi. Pur lasciando il possesso all’avversario, ha concesso poco e con la palla nei piedi sapeva cosa fare. Questa è la prima cosa veramente diversa dalla scorsa stagione. Nella Juve di oggi, rispetto a un anno fa, tutti si smarcano e aiutano".