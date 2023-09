Trevisani: “Episodio dubbio, per me è più dentro. La Juve ha dominato”

Su Pressing -dopo l'analisi di Graziano Cesari che ha mostrato tutte le immagini a disposizione sia del fallo di Bremer su Immobile, sia del pallone controllato da McKennie prima del primo gol- Sandro Sabatini spiega: "Io non sono in grado di giudicare, ma se l'immagine viene diffusa un'ora dopo la partita è normale che la Lazio faccia silenzio stampa". Diverso il parere di Riccardo Trevisani che è andato in controtendenza. Il secondo ha spostato l'attenzione dagli episodi al campo: "L'episodio è dubbio. Per me è più dentro. Il gol di Vlahovic arriva al decimo minuto, ma la Juventus ha dominato per 90 minuti dal primo all'ultimo. Di questo nessuno ne parla, ma si continua a parlare di un episodio".