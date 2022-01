Juve, facciamo il punto sull’attacco: Morata resta o va via? E a giugno?

Tra Morata, Vlahovic e Scamacca: cosa succederà all'attacco della Juventus? Facciamo il punto della situazione

Il mercato invernale è iniziato da appena due giorni e la Juventus è già nel mezzo di mille voci e trattative. Tutto ruota attorno all'attacco: i bianconeri non sono soddisfatti del rendimento di Morata e Kean e sono alla ricerca di rinforzi. La crisi economica impedisce però investimenti pesanti già in questo gennaio e per questo motivo tutti i discorsi saranno rimandati a giugno... A meno che non venga venduto un giocatore. Morata è infatti finito sotto la lente d'ingrandimento del Barcellona, con Xavi che lo ha individuato come rinforzo ideale per l'attacco blaugrana. Se lo spagnolo dovesse lasciare l'Italia, la Juventus avrebbe la possibilità di investire sul mercato, magari per un giocatore in prestito fino a giugno.