Dall’Inghilterra: anche il Chelsea pensa a Vlahovic per il dopo Lukaku

Anche il club inglese è sulle tracce dell'attaccante serbo

E' tornato l'entusiasmo in casa Juve dopo la vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato e soprattutto, dopo i passi falsi maturati da Atalanta e Napoli che, hanno di fatto riacceso le speranze della Vecchia Signora per quel che sarà la lotta Champions. Alla ripresa, i bianconeri avranno una grande chance di accorciare ulteriormente la classifica, visto che all'Allianz Stadium farà visita il Napoli di Luciano Spalletti. Bisognerà però capire chi saranno gli uomini a disposizione dell'ex allenatore giallorosso, dato che tra positività al Covid e impegni per la Coppa d'Africa, quasi sicuramente mancheranno presenze di un certo spessore.

Per arrivare al numero 9 della viola però, bisognerà innanzitutto assecondare le richieste di Commisso che, vuole almeno 70 milioni di euro, poi toccherà vedersela con la forte concorrenza che c'è attorno al giocatore. In queste ultime ore infatti, si sarebbe aggiunta anche quella del Chelsea che, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, vorrebbero acquistarlo per rimpiazzare l'eventuale partenza di Romelu Lukaku.