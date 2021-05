Juve, il Decreto Crescita favorisce l’arrivo di Zidane

Il punto sulla situazione

Nonostante una finale di Coppa Italia ancora da giocarsi, e un posto in Champions League da conquistare, il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus appare ormai segnato. La stagione troppo altalenante della formazione bianconera, che per la prima volta dopo dieci anni non ha messo in bacheca lo scudetto, non sarebbe andata giù alla dirigenza, pronta a puntare sul quarto allenatore diverso negli ultimi quattro anni. Nelle scorse settimane si era parlato tanto di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri dopo il divorzio datato maggio 2019, ma il tecnico livornese sembra ormai ad un passo dall'approdo al Real Madrid, pronto a puntare su di lui per il dopo-Zidane.