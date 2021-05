Juve, presentata la nuova maglia da portiere: verrá inaugurata contro l’Atalanta

Mercoledi verrà inaugurata la nuova maglia da portiere

Dopo il quasi suicidio del Milan in campionato contro il Cagliari, ora la Juventus ha ancora una grossa chance di poter partecipare alla prossima Champions League. Per farlo dovrá sperare in un favore dell'Atalanta, prossima avversaria della Vecchia Signora in quella che sarà la finale di Coppa Italia del Mapei Stadium, in programma per mercoledi sera. Proprio in vista del big match contro la Dea c'é una grande novita in casa Juve, perche verrá inaugurata la nuova maglia da portiere per la prossima stagione. La divisa é intetamente di colore verde alternata con tonalitá differenti, al centro la classica scritta Jeep in bianco. Sicuramente spetterà ad uno tra Szczesny e Buffon battezzarla, ma chissà quale sarà il nome del prossimo numero 1 da stampare.