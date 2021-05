Freuler: “Possiamo battere di nuovo la Juve. Champions? Non è detto ci vadano per forza”

Le parole del centrocampista atalantino

redazionejuvenews

Vigilia della finale di Coppa Italia, un appuntamento che potrebbe regalare alla Juventus il secondo trofeo, dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro il Napoli, di una stagione nel complesso troppo altalenante. I bianconeri dovranno vedersela con l'Atalanta, ormai una solida realtà del nostro calcio, che potrebbe portare a casa la prima coppa dall'avvento in panchina di Gian Piero Gasperini nell'estate dell'ormai lontano 2016.

La partita si giocherà domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia e, per la prima volta dopo mesi, una gara sarà aperta ad una parte di pubblico. Cristiano Ronaldo e compagni non dovranno farsi distrarre dalla sfida di Bologna di domenica sera, appuntamento decisivo per centrare un posto nella prossima edizione della Champions League. Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista bergamasco Remo Freuler ha analizzato la sfida che attende la sua squadra:

"Finale di Coppa Italia? La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Sappiamo che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni. La maglia di Ronaldo che non è stata ricevta da Gosens? L’abbiamo poi regalata io e Hateboer a Gosens, anche se non è la stessa cosa. Magari stavolta sarà più disponibile. Ma ecco, se per renderlo più buono deve vincere, allora speriamo che Robin resti a mani vuote pure domani sera".

Infine, due parole sulla stagione che sta vivendo la squadra di Pirlo: "Situazione in casa Juve? Sono rimasto sorpreso. Non si può vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. Evidentemente la società ha fatto delle scelte che non hanno pagato nell’immediato. Non è detto che siano sbagliate in ottica futura. Champions? Non è che perché ha vinto 9 scudetti e ha sempre fatto la Champions deve andarci per forza anche l’anno prossimo. Facciamo parlare solo il campo".