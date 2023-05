Juve, Iharetten: i guai con la giustizia e quel contratto fino al 2025

Problemi su problemi. La società bianconera sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di rescindere il contratto con Mohamed Ihattaren, ormai più famoso per i guai con la giustizia che per le sue imprese sul campo. L'ex PSV e Ajax negli ultimi due mesi è stato infatti arrestato due volte per presunte aggressioni alla compagna e nell'ambito di un'inchiesta legata alla criminalità organizzata in Olanda ("Un caso di qualche tempo fa su cui la polizia sta ancora indagando", come aveva reso noto il suo legale).