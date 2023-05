Mercato Juve | Senza Champions, un big ha deciso che andrà via

Tutto ancora da conquistare sul campo, ma allo stesso tempo tutto ancora in bilico per le tristemente note vicende giudiziarie. Non c’è la più serena delle atmosfere in casa Juve, a maggior ragione dopo la pubblicazione delle motivazioni delle sentente. La squadra di Allegri si è vista momentaneamente riassegnare i punti di penalizzazione, ma è fortemente probabile che - seppur in quantità minore - alcuni punti vengano tolti ai bianconeri. Ma non solo.