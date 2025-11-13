Juve, i giocatori bianconeri impegnati con le Nazionali questa sera

Iniziano oggi gli impegni delle Nazionali. Scopriamo chi sono i bianconeri che scenderanno in campo questa sera.

Iniziano oggi gli impegni ufficiali delle Nazionali, impegnate nelle ultime gare valevoli per l’accesso ai Mondiali del 2026. Sono ben dieci i giocatori della Juventus convocati dalla rispettive selezioni. Alcuni di loro scenderanno in campo questa sera, scopriamo chi.

Locatelli e Cambiaso

Il capitano juventino Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso, saranno impegnati con l’Italia per il match contro la Moldavia, incontro valido per la penultima giornata della fase ai gironi. Gli azzurri, certi ormai di accedere ai play off, proveranno comunque ad ottenere i tre punti, per mostrare maturità e continuità nel percorso intrapreso da mister Gattuso.

Vlahovic e Kostic

Dusan Vlahovic e Filip Kostic, scenderanno in campo questa sera nell’affascinante gara contro l’Inghilterra, match che si disputerà a Wembley. La Serbia, ancora in lotta per un posto ai play off, proverà a giocarsi le sue possibilità contro gli inglesi già certi della qualificazione.

Coinçeao

L’esterno portoghese è stato convocato dal Ct Roberto Martinez, per prendere parti agli ultimi due impegni del Portogallo. I lusitani alla ricerca di una vittoria per ottenere la qualificazione, faranno visita all’Irlanda.

Thuram

Khephren Thuram, inizialmente non convocato per via di una condizione fisica non ottimale, è stato chiamato all’ultimo dal Ct Deschamps, causa infortunio di Camavinga. La Francia, ospiterà l’Ucraina e in caso di vittoria sarà qualificata ai prossimi Mondiali.