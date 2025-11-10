Juventus, chi va in Nazionale e chi resta alla Continassa? Gli aggiornamenti

Dopo il derby contro il Torino, per alcuni giocatori della Juventus ci sono gli impegni delle singole nazionali

Dopo aver pareggiato per 0-0 il derby della Mole contro il Torino, il gruppo squadra della Juventus si divide in due blocchi: da una parte chi prenderà parte agli appuntamenti delle proprie nazionali, dall’altra chi rimarrà alla Continassa per migliorare la propria condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti fra campionato ed Europa.

Sono previsti quattro giorni di riposo per coloro che rimarranno a Torino, e giovedì sarà il giorno nel quale il centro sportivo bianconero riabbraccerà i calciatori di mister Spalletti. Giornate dunque che potranno rivelarsi utili per il tecnico di Certaldo, grazie alle quali potrà lavorare maggiormente sul tipo di calcio che vorrà proporre con la sua Juventus. Da questo punto di vista, dando uno sguardo alle convocazioni delle singole nazionali, rimarranno alla Continassa McKennie, Thuram, Gatti e Koopmeiners. Tra coloro che invece partiranno ci sono Locatelli, Cambiaso, Yildiz, Openda, Kostic, Vlahovic, Conceiçao, Adzic, David e Zhegrova.