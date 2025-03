Juve, rimpianto Huijsen. Kluivert: “L’anno prossimo non sarà con noi al Bournemouth”

Intervistato da Marca Justin Kluivert ha parlato del futuro dell'ex difensore della Juve Huijsen: le sue parole

Tra i più grandi errori di mercato della storia recente della Juve c’è di certo la cessione di Huijsen al Bournemouth. Mentre i bianconeri a Torino fanno i conti con una difesa fin troppo traballante (e l’acquisto di Kelly non ha di certo aiutato), in Inghilterra il giovane difensore spagnolo è tra i giovani in rampa di lancio più forti del campionato. Intervistato da Marca il suo compagno di squadra Justin Kluivert ha detto: “Gioca per il Bournemouth con me. È un grande giocatore. La Spagna ha un fenomeno da qui a tanti anni. È davvero incredibile. È venuto in Inghilterra in estate e si è adattato in modo fantastico. È così giovane e gioca già per la Spagna, e gioca così. Sono sicuro che avrà molte offerte in estate. E sappiamo tutti che l’anno prossimo non sarà con noi a Bournemouth“.

Juve, rimpianto Huijsen

Da settimane ormai si rincorrono voci di mercato su un interessamento da parte del Real Madrid per l’ex Juve, pronto a pagare milioni su milioni per accaparrarsi il giovane difensore centrale. I bianconeri in tutto questo non possono che restare a guardare. Peccato. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: Sterling alla Juve <<<