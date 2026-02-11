Juve, Holm a Sky: “Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate”

Il neoacquisto Emil Holm ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, dove ha raccontato i suoi primi giorni con la Juventus. Qui sotto le sue parole:
“Tutti i compagni, il mister e lo staff mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo. Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate. Voglio dare una grande mano e ogni giorno voglio dare il 100% per rimanere qui”.
Il primo incontro con Luciano Spalletti: “Mi ha detto subito che sua moglie è di La Spezia, quindi ha guardato tante partite quando ero lì, abbiamo parlato poco ma è andata bene“.
Il suo ruolo in campo: “Come terzino e come quinto. Devo spingere molto in campo e dare il massimo. Ogni giorno devo imparare qualcosa e spingere forte”.
Sul derby d’Italia in programma sabato: “Se vinciamo recuperiamo un po’ in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Certo, se vinciamo è una grande opportunità”. Queste le parole di Emil Holm.