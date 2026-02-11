Juve, Holm a Sky: “Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate”

Le parole di Emil Holm ai microfoni di Sky. Dall’incontro con Spalletti fino alla gara di sabato contro l’Inter.

Il neoacquisto Emil Holm ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, dove ha raccontato i suoi primi giorni con la Juventus. Qui sotto le sue parole:

“Tutti i compagni, il mister e lo staff mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo. Il mio obiettivo è quello di essere qui anche dopo l’estate. Voglio dare una grande mano e ogni giorno voglio dare il 100% per rimanere qui”.

Il primo incontro con Luciano Spalletti: “Mi ha detto subito che sua moglie è di La Spezia, quindi ha guardato tante partite quando ero lì, abbiamo parlato poco ma è andata bene“.

Il suo ruolo in campo: “Come terzino e come quinto. Devo spingere molto in campo e dare il massimo. Ogni giorno devo imparare qualcosa e spingere forte”.

Sul derby d’Italia in programma sabato: “Se vinciamo recuperiamo un po’ in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Certo, se vinciamo è una grande opportunità”. Queste le parole di Emil Holm.