Inter-Juventus, dove vedere il match in TV e in streaming

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha ricordato dove sarà possibile seguire il match contro l’Inter. Questa la nota del club bianconero:

“Inter e Juventus si affronteranno il 14 febbraio nel match valido per la 25ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato a Milano con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20:45.

SERIE A | DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport”.