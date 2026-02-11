JuveNews.eu
Pubblicità

Inter-Juventus, dove vedere il match in TV e in streaming

Riccardo Focolari – 11 Febbraio, 10:55

Juve

Il comunicato con cui la società bianconera ha ricordato ai propri tifosi dove sarà possibile vedere il match contro l'Inter

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha ricordato dove sarà possibile seguire il match contro l’Inter. Questa la nota del club bianconero:

Inter e Juventus si affronteranno il 14 febbraio nel match valido per la 25ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato a Milano con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20:45.

SERIE A | DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport”.