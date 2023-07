Juve, Hernanes è sicuro: “La Fiorentina può essere la piazza giusta per Arthur”

Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Hernanes ha parlato del trasferimento di Cuadrado all'Inter : "Fischi? C'è rivalità che va al di fuori degli schemi ... Quando però vedono il lavoro, l'impegno e il rispetto che ha per una maglia i tifosi possono cambiare anche opinione. Questo bisogna cercare di fare. La rivalità è grande, ma se comincia a fare bene in campo sarà apprezzato".

Chiosa finale su Morata: "Uno come lui farebbe bene a tutte le squadre, meglio che alcuni bravi come lui vengano in Italia visto che stanno andando tutti in Arabia Saudita. L'Inter è quella che gira meglio, ha un gioco veloce, di abilità e capacità tecniche, e credo che sarebbe perfetto per quel gioco lì".