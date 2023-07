Italiano: “Arthur? Ci piace, vedremo cosa succederà con la Juventus”

Intervenuto su Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato di alcuni temi relativo ai viola, tra cui di calciomercato. Tra i giocatori trattati dalla società gigliata ci sarebbe Arthur, regista della Juventus. L'allenatore nell'intervista conferma l'interesse per il giocatore brasiliano di ritorno dal prestito al Liverpool. Anche l'accordo tra i due club, dovrebbe ricalcare quello tra la Vecchia Signora e i Red Devils della scorsa stagione, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le ultime indiscrezioni parlano di un riscatto fissato a 18 milioni di euro e uno stipendio pagato per metà dalla Juventus. La Fiorentina infatti avrebbe fissato a 2,5 milioni il tetto ingaggi dei giocatori della rosa, ossia meno della metà di quanto percepisce attualmente Arthur. Ecco cosa ha detto mister Italiano: "Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzo piace a tutti e vedremo. Il mercato, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà".