Juve-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: out Vlahovic

La Juventus, nel posticipo del lunedì, sfida l'Hellas Verona. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro.

La Juventus, nel monday night della ventiseiesima giornata, affronta l’Hellas Verona, in una gara decisiva per entrambe le squadre. I bianconeri, infatti, arrivano dalla deludente partita di Coppa Italia contro l’Empoli, match che ha messo in discussione un intero progetto, mentre gli ospiti arrivano dalla preziosa vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. I padroni di casa si schierano con il solito 4-2-3-1, con Di Gregorio che torna come titolare, e la difesa solita: Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso, al netto anche delle assenze. A centrocampo torna dal primo minuto Locatelli, affiancato da Thuram. Riposa Koopmeiners sulla trequarti, con McKennie che prende il suo posto. Sulle ali out Conceicao infortunato, al suo posto Yildiz da una parte e Nico Gonzalez dall’altra. Come prima punta la scelta ricade su Kolo Muani, mentre partirà dalla panchina Dusan Vlahovic. Per gli ospiti solito modulo, ovvero il 4-3-2-1, con Coppola e Faraoni in difesa, Duda a centrocampo, con Suslov e Livramento dietro Sarr.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

HELLAS VERONA(4-3-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini, Faraoni; Duda, Niasse, Tchatchoua; Livramento, Suslov; Sarr. All. Zanetti